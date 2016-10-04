Сергей Аксенов: Вопросы о продаже ЦСКА нужно задавать автору новости и источнику

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал информацию согласно которой, Евгений Гинер планирует продать столичный клуб.



«Вопросы о продаже ЦСКА нужно задавать автору новости и источнику, который близок к руководству. Только им известно, какие мысли приходят Евгению Гинеру», – приводит слова Аксенова «Чемпионат».

Ранее колумнист «Советского спорта» Василий Уткин несколько раз писал и говорил о том, что в ЦСКА проблемы с финансированием. Источник подтвердил эту информацию и сказал, что перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16.



Нехваткой денег можно объяснить тот факт, что ЦСКА охотно отдает игроков в аренду. Например, в московском «Динамо», которое сейчас выступает в ФНЛ, ярко проявляет себя нападающий Кирилл Панченко, забив в 14 матчах 11 голов. Панченко принадлежит ЦСКА, в нападении которого играет Ласина Траоре, забивший всего 3 мяча. Форварда отдали в аренду не только ради игровой практики, но и чтобы не тратить денег на его зарплату, ее выплачивает «Динамо».



Евгений Гинер возглавляет ПФК ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь - Кубок России, побеждал в финале Кубка УЕФА. В сентябре этого года у ЦСКА появился новый современный стадион на 30 тысяч зрителей и это тоже заслуга Гинера.



