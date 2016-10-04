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Сборная России прилетела в Краснодар

Антон Липкин
Антон Липкин
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Сборная России прилетела в Краснодар, где 9 октября проведет товарищеский матч с Коста-Рикой. На сегодня у национальной команды запланирована первая тренировка на поле академии «Краснодара».

Там же команда Станислава Черчесова будет тренироваться в среду, четверг и пятницу. На субботу запланирована предыгровая тренировка на новом стадионе «Краснодара», где в воскресенье и пройдет матч. Начало игры – 16:00 (мск).

Состав сборной России:

вратари: Александр Беленов  («Анжи»), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»);

защитники: Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба - ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»),  Олег Шатов («Зенит»);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

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