Директор: «Томь» ждет утверждения бюджета

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, как обстоят дела в клубе с финансами.

- Нельзя сказать, что ситуация взрывоопасная, но она на самом деле неприятная, она игроков напрягает: все зарабатывают свой хлеб, и спортсмены тоже. Дело в том, что у нас часть игроков пришла в качестве свободных агентов, многие иностранцы разорвали контракты со своими клубами, которые испытывали финансовые проблемы. Они пришли в наш клуб, но, к сожалению, и здесь возникли проблемы с финансированием. Насколько я понимаю, еще не утвержден бюджет, хотя команда сыграла уже девять туров.

Мы рук не опускаем, ребят успокаиваем, находим деньги на решение мелких бытовых проблем, помогаем с арендой квартир, находим деньги на повседневную жизнь. Ребята с пониманием относятся, никто в открытую протесты не выражает, но ситуация все равно всех напрягает. Все понимают, что это временные сложности. Просто все хотели знать, когда наступит ясность, все-таки у всех семьи, свои дела, проблемы. Не более того.

Пока мы ждем подтверждения того, с каким бюджетом мы будем двигаться в этом сезоне. В то же время зарплатная ведомость у нас не раздута, она согласована и, по меркам премьер-лиги, мне кажется, мы сейчас находимся на том месте, на котором могли бы быть, - цитирует ТАСС Кудряшова.

После девяти туров «Томь» занимает 12-е место, в активе команды 8 очков.