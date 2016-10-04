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«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BildКомментарии

Руководство «Баварии» довольно выступлением полузащитника Кингсли Комана, который выступает за мюнхенский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в ближайшее время команда из Германии выйдет на представителей «Ювентуса», чтобы обсудить вопрос о покупке игрока сборной Франции. Ранее сообщалось, что трансфер футболиста на постоянной основе может обойтись «Баварии» в 20 млн евро.

Коман выступает за действующих чемпионов национального первенства с 2015 года. За это время он сыграл за «Баварию» 40 матчей (6 голов и 12 голевых передач). 

Портал Transfermarkt.de оценивает 20-летнего полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2019 года.


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