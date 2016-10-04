Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук0:0Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежная сборная России вылетела в Германию без шести травмированных игроков

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  РФСКомментарии

Молодежная сборная России отправилась в Германию на матч отборочного турнира Евро-2017 (U21).

По сравнению с первоначальным составом главный тренер команды Николай Писарев не сможет рассчитывать на шестерых игроков, получивших травмы.

В матче с Германией точно не сыграют: голкипер Александр Селихов («Амкар»), защитник Эльмир Набиуллин («Рубин»), полузащитники Святослав Георгиевский («Анжи»), Александр Головин (ЦСКА), Аршак Корян («Витесс», Голландия) и Александр Ташаев («Динамо»).

В данный момент тренерский штаб решает вопрос о замене выбывших из строя игроков.

Напомним, сборная России лишилась шансов на выход в финальную часть Евро.

Матч Германия – Россия пройдет 7 октября на стадионе «Спартак» в Ингольштадте.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностьюКонстантин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностьюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской проблеме «Зенита».Головин пропустит отборочный матч ЧЕ-2017 с ГерманиейПолузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Александр Головин не поехал с национальной командой в Германию, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21 с хозяевами поля.«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигу«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигуПолузащитник «Тосно» Максим Палиенко рассказал Spb.Sovsport.ru о вызове в молодежную сборную, работе с основой «Зенита» и годе в «Спартаке».Акинфеев отправился на обследование в Германию, у Головина травма бедраГолкиперы ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун после матча девятого тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) отправились на обследование в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Причины обследования не называются.ЦСКА продлил контракт с Головиным до 2019 годаМосковский ЦСКА продлил контракт с 20-летним российским опорным полузащитником Александром Головиным, сообщают «Известия».Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать вниманияБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Владимир Абрамов: Шансы Головина на Golden Boy? Ему сложно доказать, что он хороший футболистФутбольный агент Владимир Абрамов оценил шансы полузащитника Александра Головина на получение премии Golden Boy.Головин попал в число претендентов на награду Golden BoyИздание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Защитник «Зенита-2» Карпов: Ожидал вызова в молодежку. Всегда хочется играть за родную сборнуюЗащитник «Зенита-2» Максим Карпов после матча против «СКА-Хабаровска» (1:1) в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о вызове в молодежную сборную России на игры отборочного цикла Евро-2017 с Германией и Финляндией.Николай Писарев: К матчам с Германией и Финляндией готовиться будем серьезноГлавный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от двух ближайших матчей отборочной кампании ЧЕ-2017.Набиуллин и Ткачук встретились с болельщиками «Рубина»Футболисты «Рубина» Эльмир Набиуллин и Денис Ткачук встретились с болельщиками клуба на АЗС.Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Хавбек «Зенита» Алексей Евсеев в интервью Spb.Sovsport.ru – о кубковом матче против «Тамбова», своей травме и желании играть за сборную.Виталий Мутко: Продаст «Рубин» маек Набиуллина на 5-7 миллионов, тогда можно будет предлагать новый контрактМинистр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о развитии молодых футболистов в России.Александр Головин: В Лиге чемпионов совсем другие скорости, мы не успели перестроитьсяПолузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги матча армейцев с «Байером» (2:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.«Хорошо, что «Спартак» лидирует». Евгений Ловчев – о матчах тура«Хорошо, что «Спартак» лидирует». Евгений Ловчев – о матчах тураОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев комментирует примечательные события очередного тура РФПЛ.Алексей Евсеев: Пусть другие люди разбираются, почему мы не вышли на Евро-2017Полузащитник «Зенита-2» и молодежной сборной России Алексей Евсеев поделился впечатлениями от игры национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года.Вектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных РоссииВектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных РоссииОбозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик – о матчах национальной и молодежной сборных России.«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»Корреспондент Sovsport.ru съездил на ничего не значивший отборочный матч Евро-2017 российской «молодежки».Наставник молодежной сборной Австрии: Россия могла забить нам и три, и четыре мячаГлавный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с командой России (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.

Германия (U-21)
Германия (U-21)календарьстатистика
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Эльмир Набиуллин
Эльмир Набиуллинвсе новости
Святослав Георгиевский
Святослав Георгиевскийвсе новости
Аршак Корян
Аршак Корянвсе новости
Александр Ташаев
Александр Ташаеввсе новости
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Николай Писарев
Николай Писареввсе новости
Чемпионат Европы U-21
Чемпионат Европы U-21таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение