Молодежная сборная России вылетела в Германию без шести травмированных игроков
Молодежная сборная
России отправилась в Германию на матч отборочного турнира Евро-2017 (U21).
По сравнению с первоначальным составом главный тренер команды Николай Писарев не сможет рассчитывать на шестерых игроков, получивших травмы.
В матче с Германией точно не сыграют: голкипер Александр Селихов («Амкар»), защитник Эльмир Набиуллин («Рубин»), полузащитники Святослав Георгиевский («Анжи»), Александр Головин (ЦСКА), Аршак Корян («Витесс», Голландия) и Александр Ташаев («Динамо»).
В данный момент тренерский штаб решает вопрос о замене выбывших из строя игроков.
Напомним, сборная России лишилась шансов на выход в финальную часть Евро.
Матч Германия – Россия пройдет 7 октября на стадионе «Спартак» в Ингольштадте.
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