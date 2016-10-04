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«Бавария» и «Арсенал» поборются за 19-летнего защитника «Селтика»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ExpressКомментарии

Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Киран Тирни может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Express, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал». Отмечается, что руководство «Селтика» не горит желанием отпускать своего игрока и планирует обсудить вопрос о его будущем летом 2017 года.

Тирни выступает за основу «Селтика» с 2015 года. За это время защитник провел 51 матч, забил один гол и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 500 тысяч, а его контракт с шотландским клубом рассчитан до 2016 года.


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