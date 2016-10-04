Александр Калинкин: Семинары для боксерских рефери проходят ежегодно

Известный российский рефери Александр Калинкин рассказал о том, как рефери проходят аттестацию для допуска до боев.

– Семинары для судей проводились всегда. Очередной семинар пройдет в декабре. Семинары, которые проводит Всемирный боксерский совет (WBC), проходят ежегодно. На них постоянно объясняется, как определить состояние боксера. Не с точки зрения медицины, а с точки зрения – готов ли спортсмен продолжить бой. Если есть сомнения рефери вызывает на консультацию врача.

– Выдается ли по итогам семинара какая-нибудь лицензия?

– Да. Диплом.

– Без него можно судить поединки?

– Нельзя, если бой проводит организация, проводившая аттестацию. Человек должен быть в списке организации, будь то WBC или Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Позже организация утверждает списки, и согласует их с Федерацией бокса России.

– Были в вашей карьере случаи, когда один из боксеров был на грани?

– Только один. В 2012 году наш Александр Бахтин боксировал с узбеком Носиржоном Рузиматовым. Бой не был односторонним, хотя Бахтин попадал чаще. Я подходил в перерывах между раундами и спрашивал у каждого: «Как самочувствие?» Все было нормально. После девятого раунда Бахтин опять же сказал, что у него все нормально. Тогда я подхожу к его сопернику и вижу, как его «накачивают». Но тот даже глаз открыть не может. Я останавливаю бой и вызываю врача. Тот дает узбеку нашатырь и никакой реакции. Рузиматова уложили на носилки и унесли. Трепанация черепа. Сейчас он живой, но не боксирует. Других аналогичных случаев у меня не было.