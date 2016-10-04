Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук0:0Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФК «ПСЖ» объявил об открытии киберспортивного подразделения

Дмитрий Галкин
Комментарии

Французский футбольный клуб «ПСЖ» объявил о заключении сотрудничества с холдингом Webedia, который работает в киберспортивной сфере.

«Приход Пари Сен-Жермен в мир киберспорта является историческим моментом для клуба. Это является частью пятилетнего проекта нашего президента Аль-Хелаифи по разработке международного ведущего бренда. Мы входим в этот сектор с большими амбициями и с нетерпением ждем, чтобы включить наши команду в новые дисциплины. Webedia является лучшим партнером для достижения этого исторического запуска», — заявил директор по развитию бренда «ПСЖ» Фабьен Аллегре.

Холдинг Webedia является владельцем более пятидесяти сайтов и приложений по всему миру посвященных развлечениям и отдыху. Охват аудитории составляет более 90 посетителей ежемесячно и более 28 миллионов во Франции. Также компания является менеджером киберспортивной организации Millenium.

«Мы гордимся тем, что стали партнерами Пари Сен-Жермен в этом новом приключении, которое позволит клубу выйти на самый высокий международный уровень киберспорта. Наша цель состоит в том, чтобы развивать этот великий бренд, опираясь на наш опыт в этой отрасли и лидирующие позиции на рынке», — прокомментировал сотрудничество генеральный директор Webedia Седрик Пейдж.

Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак» 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анонсированы формат и участники чемпионата мира по CS:GOОрганизаторы The World Championships 2016 представили окончательный список участников и формат предстоящего турнира.Определились все участники турнира ECS Season 2 по CS:GOОрганизаторы Esports Championship Series анонсировали полный список участников второго сезона.Следующий Major-турнир по Dota 2 пройдет в БостонеКомпания Valve анонсировала предстоящий Major-турнир по Dota 2 — The Boston Major.Gambit Gaming и Tengri получили приглашения на ESWCОрганизаторы Electronic Sports World Cup 2016 назвали еще семь команд, которые получили приглашения на турнир по Counter-Strike: Global Offensive.Филип «neo» Кубски: «Мы проиграли, но я не думаю, что мы хуже Na'Vi»Польский игрок Virtus.Pro Филип «neo» Кубски поделился эмоциями после турнира ESL One New York 2016.Kefir: «Спартак» призовые у меня забирать не будетKefir: «Спартак» призовые у меня забирать не будетНа прошлой неделе футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с популярным игроком в FIFA Kefir'ом. Мы поговорили с Сергеем об этомАнонсированы группы европейкой квалификации к WESG по Dota 2Организаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам в дисциплине Dota 2.EnVyUs, Rogue, Reunited и NRG получили приглашения на OGN APEX Season 1Организаторы турнира OGN APEX Season 1 по Overwatch анонсировали список приглашенных команд на турнир.Китайская команда TyLoo по CS:GO пробилась в финальную часть WESGКоллектив TyLoo одержал победу в китайских отборочных к World Electronic Sports Games по Counter-Strike: Global Offensive.Virtus.pro попала в одну группу с командой Russia на европейских отборочных к WESG по CS:GOОрганизаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.Александр «s1mple» Костылев признан лучшим игроком ESL One New York 2016Украинский игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире ESL One New York 2016.Natus Vincere стали победителями ESL One New York 2016Украинский коллектив Natus Vincere стал победителем турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.Дмитрий «hooch» Богданов покинул GambitКапитан Gambit eSports по СS:GO Дмитрий «hooch» Богданов сообщил, что покидает команду.Natus Vincere вышла в финал ESL One New YorkУкраинский коллектив Natus Vincere пробился в финал турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.Gambit стала победителем Adrenaline Cyber LeagueКоманда Gambit одержала победу на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.Evil Geniuses выиграли турнир MarsTV Dota 2 LeagueКоманда Evil Geniuses стала чемпионом турнира MarsTV Dota 2 League.Диджей Стив Аоки стал совладельцем киберспортивной организации RogueАмериканский музыкант Стив Аоки приобрел контрольный пакет акций киберспортивной организации Rogue.Gambit вышли в финал Adrenaline Cyber LeagueGambit eSports пробились в финал турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.Virtus.Pro вышла в полуфинал ESL One New YorkПольский коллектив Virtus.Pro вышел в полуфинал турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.Astralis покинул турнир ESL One New YorkДатский коллектив Astralis покинул турнир ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Cпецпредложение