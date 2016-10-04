ФК «ПСЖ» объявил об открытии киберспортивного подразделения

Французский футбольный клуб «ПСЖ» объявил о заключении сотрудничества с холдингом Webedia, который работает в киберспортивной сфере.



«Приход Пари Сен-Жермен в мир киберспорта является историческим моментом для клуба. Это является частью пятилетнего проекта нашего президента Аль-Хелаифи по разработке международного ведущего бренда. Мы входим в этот сектор с большими амбициями и с нетерпением ждем, чтобы включить наши команду в новые дисциплины. Webedia является лучшим партнером для достижения этого исторического запуска», — заявил директор по развитию бренда «ПСЖ» Фабьен Аллегре.



Холдинг Webedia является владельцем более пятидесяти сайтов и приложений по всему миру посвященных развлечениям и отдыху. Охват аудитории составляет более 90 посетителей ежемесячно и более 28 миллионов во Франции. Также компания является менеджером киберспортивной организации Millenium.



«Мы гордимся тем, что стали партнерами Пари Сен-Жермен в этом новом приключении, которое позволит клубу выйти на самый высокий международный уровень киберспорта. Наша цель состоит в том, чтобы развивать этот великий бренд, опираясь на наш опыт в этой отрасли и лидирующие позиции на рынке», — прокомментировал сотрудничество генеральный директор Webedia Седрик Пейдж.



Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак»

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