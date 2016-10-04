Валерий Рейнгольд: Ребров и Лодыгин не соответствует уровню «Спартака» и «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что вратарь Артем Ребров не соответствует амбициям красно-белых, как и голкипер Юрий Лодыгин, который не заслуживает места в основном составе «Зенита».

– Оставил ли бы я Лодыгина основным вратарем «Зенита»? Ни в коем случае. Вы сами видели, как Мирча Луческу им недоволен. Он же сам сказал, что не может понять, чем руководствовался вратарь, пытаясь поймать мяч Промеса. Лодыгин просто не соответствует уровню «Зенита». Я бы сделал ставку на Михаила Кержакова.

Впрочем, эти же слова можно сказать и про Артема Реброва. Ни разу не выручил. Меньше бы со штангами целовался. Пропустил все, что прилетело в створ. Я уже давно говорю, что это средний вратарь. Не для больших задач, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что Ребров провел за «Спартак» 9 матчей и пропустил 7 мячей. На счету Лодыгина 6 матчей и 5 пропущенных мячей.