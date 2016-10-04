Эллардайс планирует поработать в MLS

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс не намерен завершать профессиональную карьеру.

Как сообщает Daily Mirror, специалист намерен попробовать свои силы в чемпионате США. Отмечается, что после ухода из национальной команды ни один клуб АПЛ не выходил на представителей Эллардайса.

Напомним, 61-летний тренер стал объектом масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, Эллардайс просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA.

После контракт с Эллардайсом был разорван по обоюдному согласию сторон. На данный момент временным тренером команды назначен Гарет Саутгейт.