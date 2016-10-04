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Роман Бабаев: Мы много думаем об окупаемости стадиона

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Спорт Бизнес Консалтинг»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной самоокупаемости Арены ЦСКА.

«И мы много думаем об окупаемости. Во-первых, в матчдэй стараемся максимально эффективно реализовывать билетную и абонементную программы, VIP-ложи. Если нам удастся продать 70–80 процентов лож, это существенно увеличит доходную часть бюджета клуба. Во-вторых, есть исключительно коммерческая часть объекта, те самые 66,1 тыс. кв. м, которые могут использоваться не только под офисы, но и под бытовые услуги. Район вокруг населенный, развивающийся, много жилых домов – очень удачное расположение, что отмечает и наш партнер, брокер JLL.

Да, наверное, мы построились не в самое хорошее время, но надеюсь, ситуация стабилизируется. Уверен, если бы мы сейчас оказались в 2012 году, то и лож продали бы гораздо больше, и загрузка башен арендаторами была бы гораздо выше», – сказал Бабаев в интервью изданию «Спорт бизнес консалтинг».

Напомним, Арена ЦСКА была построена на месте стадиона имени Григория Федотова. Вместимость стадиона составляет 30 тысяч зрителей. В первом матче на арене 10 сентября ЦСКА крупно победил «Терек» (3:0). 

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