«Спартак» проиграл «Амуру» в Хабаровске

Хоккеисты «Амура» на домашнем льду нанесли поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.



В первом периоде команды обменялись голами – в составе красно-белых отличился Вячеслав Лещенко, а за клуб из Хабаровска – Максим Кондратьев. Позже защитник хозяев Ян Коларж вывел свою команду вперед.

Весомый вклад в победу своей команды внес финский нападающий Теему Рамстедт, в активе которого 3 балла (2+1).

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