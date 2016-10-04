«Спартак» проиграл «Амуру» в Хабаровске
Хоккеисты «Амура» на домашнем льду нанесли поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.
В первом периоде команды обменялись голами – в составе красно-белых отличился Вячеслав Лещенко, а за клуб из Хабаровска – Максим Кондратьев. Позже защитник хозяев Ян Коларж вывел свою команду вперед.
Весомый вклад в победу своей команды внес финский нападающий Теему Рамстедт, в активе которого 3 балла (2+1).
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