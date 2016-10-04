Анонсированы формат и участники чемпионата мира по CS:GO
Организаторы The World Championships 2016 представили окончательный список участников и формат предстоящего турнира.
На турнире примут участие сборные Аргентины, Канады, Дании, Франции, Сингапура, Швеции, Туниса и Турции.
Чемпионат мира начнется с группового этапа, в котором все команды сыграют между собой в формате bo1. Этапа намечен на 6 и 7 октября. Стадия плей-офф пройдет с 8 по 9 октября с матчами в bo3, а гранд-финал в bo5.
Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов и распределится по местам:
1 место - 50 000 долларов
2 место - 20 000 долларов
3-4 место - 10 000 долларов
5-8 место - 2500 долларов
Финальная часть The World Championships 2016 пройдет в городе Белград в Комбанк Арене, вместительностью до 18 000 зрителей.
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