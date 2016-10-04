Владимир Крикунов: Коля Соловьев – хороший тренер для «Нефтехимика». Но почему тогда меня уволили за то, что я старый?
Экс-главный тренер сборной России и «Нефтехимика» Владимир Крикунов – о смене тренерского штаба в нижнекамской команде.
«То, что «Нефтехимик» возглавит именно Соловьев – вопрос уже решеный. Его помощниками станут Сергей Котов и Сергей Шепелев. Это хорошие специалисты. Но меня-то в прошлом году убрали, потому что я якобы старый. Я мы с Колей ровесники. Где логика?», – заявил Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом «Советского Спорта».
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