«Адмирал» обыграл «Торпедо» и прервал победную серию нижегородцев
Хоккеисты «Адмирала» на своем льду переиграли «Торпедо» со счетом 5:2 и прервали свою серию из трех поражений подряд.
В составе дальневосточной команды шайбы забросили Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Самвел Мнацян, Александр Горшков и Михаил Фисенко. У Нижегородцев точными бросками отметились Картер Эштон и Дмитрий Семин.
Потерпев поражение «Торпедо» прервало свою победную серию из четырех матчей.
Следующий матч «Торпедо» проведет 6 октября в Хабаровске, где встретится с местным «Амуром». В тот же день «Адмирал» дома примет ХК «Сочи».
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Матч
Адмирал - Торпедо - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы:
Александров (Райт), 3:39 (1:0). Краснослободцев (Эйксон, Земчёнок), 21:09 (2:0). Мнацян (Райт, Эйксон), 29:26 (3:0). Фисенко (Лугин, Ткачёв), 31:34 (4:0). Эштон (Воробьёв), 35:33 (4:1). Сёмин (Даугавиньш), 37:00 (4:2). Горшков (Эйксон), 58:51 (5:2).
Место и дата
04 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция