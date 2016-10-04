«Адмирал» обыграл «Торпедо» и прервал победную серию нижегородцев

Владимир Крикунов: Коля Соловьев – хороший тренер для «Нефтехимика». Но почему тогда меня уволили за то, что я старый?

Владимир Крикунов: Коля Соловьев – хороший тренер для «Нефтехимика». Но почему тогда меня уволили за то, что я старый?