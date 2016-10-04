Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук0:0Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Адмирал» обыграл «Торпедо» и прервал победную серию нижегородцев

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Адмирала» на своем льду переиграли «Торпедо» со счетом 5:2 и прервали свою серию из трех поражений подряд.

В составе дальневосточной команды шайбы забросили Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Самвел Мнацян, Александр Горшков и Михаил Фисенко. У Нижегородцев точными бросками отметились Картер Эштон и Дмитрий Семин.

Потерпев поражение «Торпедо» прервало свою победную серию из четырех матчей.

Следующий матч «Торпедо» проведет 6 октября в Хабаровске, где встретится с местным «Амуром». В тот же день «Адмирал» дома примет ХК «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Торпедо - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы:

Александров (Райт), 3:39 (1:0). Краснослободцев (Эйксон, Земчёнок), 21:09 (2:0). Мнацян (Райт, Эйксон), 29:26 (3:0). Фисенко (Лугин, Ткачёв), 31:34 (4:0). Эштон (Воробьёв), 35:33 (4:1). Сёмин (Даугавиньш), 37:00 (4:2). Горшков (Эйксон), 58:51 (5:2).

Место и дата

04 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крикунов: Коля Соловьев – хороший тренер для «Нефтехимика». Но почему тогда меня уволили за то, что я старый?Владимир Крикунов: Коля Соловьев – хороший тренер для «Нефтехимика». Но почему тогда меня уволили за то, что я старый?«Спартак» проиграл «Амуру» в ХабаровскеХоккеисты «Амура» на домашнем льду нанесли поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Разин: «Автомобилисту» нужна победа любой ценойГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).Тренерский штаб «Нефтехимика» во главе с Попихиным отправлен в отставкуТренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика» во главе с Евгением Попихиным отправлен в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от астанинского «Барыса», сообщил директор клуба Владимир Кузнецов.«Слован» - СКА. Начало текстовой трансляции – 20:00 мскВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы сыграет со СКА из Санкт-Петербурга.Владимир Крикунов: Снова работать в «Нефтехимик» я бы не пошелБывший главный тренер и бывший вице-президент «Нефтехимика» Владимир Крикунов сообщил, что даже теоретически не готов рассмотреть предложение в четвертый раз возглавить нижнекамский клуб.Артем Сергеев перезаключил контракт с ЦСКАЗащитник Артем Сергеев перезаключил на новых условиях двусторонний контракт с московским ЦСКА сроком на три года, сообщает официальный сайт армейского клуба.КХЛ. «Амур» - «Спартак», «Медвешчак» - ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Андрей Шаянов вошел в тренерский штаб «Югры»Бывший главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Шаянов вошел в тренерский штаб «Югры», сообщает официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории КХЛНападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги.Зинэтула Билялетдинов: Малыхин меня устраивает, стараетсяГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил подопечных за игру.«Спартак» взял в дальневосточное турне 26 хоккеистовМосковский «Спартак» отправился в турне по Дальнему Востоку. В составе делегации красно-белых 26 хоккеистов, сообщает официальный сайт «Спартака».Сергей Орешкин: Доволен только результатомГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин после победы над рижскими одноклубниками в матче КХЛ выразил удовлетворение от результата, но не от игры подопечных.Московское «Динамо» оказалось сильнее рижских одноклубниковХоккеисты московского «Динамо» в гостях переиграли одноклубников из Риги со счетом 4:2.Владимир Крикунов: Попихина, Заварухина и Ореховского отправили в отставкуЗаслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что тренерский штаб ХК «Нефтехимик» отправлен в отставку.Защитник ХК ЦСКА дисквалифицирован на 4 игры за толчок арбитраКХЛ дисквалифицировала защитника ЦСКА Григория Панина на четыре встречи за толчок лайнсмена.«Югра» одержала победу в матче с «Ладой»Хоккеисты «Югры» переиграли на своей площадке тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1.«Ак Барс» на выезде переиграл «Автомобилист»Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 4:1.«Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу»Хоккеисты «Барсы» на домашнем льду одержали победу над «»Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Бен Скривенс: В Северной Америке игра более прямолинейнаВратарь минского «Динамо» Бен Скривенс поделился мнением о разнице между КХЛ и НХЛ.

Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение