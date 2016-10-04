Илья Казаков: Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов.
«Насколько знаю, зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков. Вероятно, в полузащиту с защитой. Что такое качественная сделка, показывает трансфер Жулиано в «Зенит». У бразильца никогда не было репутации настоящей звезды, но он на несколько месяцев сумел сделать, казалось бы, невозможное – заменить самого Халка. Не только набранными очками, но и качеством игры в первую очередь. Те, кто давно следил за ним и за нашим трансферным рынком в целом, продолжая удивляться, говорят об одном: его личная скорость оказывается солидным конкурентным преимуществом в российской Премьер-Лиге. В другом чемпионате Жулиано так бы не засверкал», – приводит слова Казакова еженедельник «Футбол».
Напомним, Каррера встал у руля московского клуба минувшим летом, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева.
На данный момент красно-белые, набрав 19 баллов, занимают первое место в таблице РФПЛ.