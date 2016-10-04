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«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезона

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

На официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона. 

Напомним, арбитр из Ростова-на-Дону судил матч красно-белых с «Зенитом», который завершился победой питерского клуба со счетом 4:2.

«По мнению нашего клуба, судейство в поединке между питерцами и москвичами было неквалифицированным, доказательствам чего служат эпизоды, описанные в приложении к жалобе, а также видеозапись этих фрагментов игры. 

«Спартак» попросил применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч Премьер-Лиги до конца сезона-2016/17», – говорится в сообщении.

После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.

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