«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезона

На официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона.



Напомним, арбитр из Ростова-на-Дону судил матч красно-белых с «Зенитом», который завершился победой питерского клуба со счетом 4:2.



«По мнению нашего клуба, судейство в поединке между питерцами и москвичами было неквалифицированным, доказательствам чего служат эпизоды, описанные в приложении к жалобе, а также видеозапись этих фрагментов игры.



«Спартак» попросил применить к допустившим ошибки главному арбитру и судье на линии наказание в виде отстранения от обслуживания встреч Премьер-Лиги до конца сезона-2016/17», – говорится в сообщении.



После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.