Официально: CAS сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до года и трех месяцев
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.
Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он начнется 24 апреля.
Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала
Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.
После решения об отстранении спортсменка
подала апелляцию в Спортивной арбитражный суд (CAS), требуя сократить срок
наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от
американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она
опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с четвертого места на
95-е.