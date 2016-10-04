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Официально: CAS сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до года и трех месяцев

Игорь Сарычев
Источник:  TAS CASКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он начнется 24 апреля.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивной арбитражный суд (CAS), требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с четвертого места на 95-е.



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