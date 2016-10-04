Никита Кричевский: Проект Гинера в ЦСКА можно считать завершенным

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.

- Если Гинер уйдет из российского футбола, на футболе это никак не отразится. Были в его истории и периоды более слабые в экономическом преломлении по сравнению с нынешними, были и лучшие времена, когда ЦСКА и «Зенит» завоевывали еврокубки, - говорит Кричевский.

При этом, по его словам, денег в футболе ставится меньше.

- По моим представлениям, - говорит Кричевский. - Гинер может лишиться или уже испытывает сложности с финансированием футбольного проекта. Связано это с перестановками в высшем руководстве страны.

Кричевский отмечает, что для любого бизнесмена подобного рода активы – это проекты, целью которых становится их развитие, расширение и последующая выгодная продажа:

- В данном случае проект Гинера можно считать завершенным. Результаты у ЦСКА стабильные, стадион построен и введен в эксплуатацию. Естественно, потенциальная оценка ФК ЦСКА весьма высока. Поэтому если Гинер решит продать клуб, это можно будет считать успешным окончанием данного инвестиционного проекта.

Экономист подчеркивает, что нынешнему президенту ПФК ЦСКА не обязательно продавать клуб полностью – он может и остаться в составе учредителей, но с существенно меньшей долей.

- На мой взгляд, от всего российского футбола Гинеру можно сказать спасибо за то, что он за 15 лет сделал из ЦСКА ведущий российский клуб и создал инфраструктуру, которой у ЦСКА никогда в истории не было, - заявил Кричевский.