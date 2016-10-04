Сьюзи Вольф: Хочется надеяться, что в ближайшие десять лет в Формуле-1 появится женщина

Бывшая участница программы развития команды «Уильямс» Сьюзи Вольф надеется в течение ближайших десяти лет увидеть на стартовой решётке в Формуле-1 женщину.

«Меня всегда спрашивают, почему в высшей категории автоспорта нет женщин. Проблема в их количестве в гонках вообще, причём на самом начальном уровне. В Формуле 1 всего 22 места, каждый молодой гонщик мечтает попасть сюда. Это невероятно сложно сделать вне зависимости от вашего пола.

На 1000 мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет в картинге приходится всего 10-12 девочек. Очевидно, что даже одной из них трудно пробиться на вершину. Сложно ставить временные рамки, но хочется надеяться, что в ближайшие десять лет мы увидим женщину на стартовой решётке в Формуле-1», - цитирует Вольф Autosport.

Единственной женщиной, набравшей очки в Формуле-1, остается итальянская гонщица Лелла Ломбарди, финишировавшая шестой на Гран-при Испании-1975.