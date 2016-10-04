Сьюзи Вольф: Хочется надеяться, что в ближайшие десять лет в Формуле-1 появится женщина
Бывшая участница программы
развития команды «Уильямс» Сьюзи Вольф надеется в течение ближайших десяти лет
увидеть на стартовой решётке в Формуле-1 женщину.
«Меня всегда спрашивают, почему
в высшей категории автоспорта нет женщин. Проблема в их количестве в гонках
вообще, причём на самом начальном уровне. В Формуле 1 всего 22 места, каждый
молодой гонщик мечтает попасть сюда. Это невероятно сложно сделать вне
зависимости от вашего пола.
На 1000
мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет в картинге приходится всего 10-12 девочек.
Очевидно, что даже одной из них трудно пробиться на вершину. Сложно ставить временные рамки, но хочется надеяться,
что в ближайшие десять лет мы увидим женщину на стартовой решётке в Формуле-1»,
- цитирует Вольф Autosport.
Единственной женщиной,
набравшей очки в Формуле-1, остается итальянская гонщица Лелла Ломбарди,
финишировавшая шестой на Гран-при Испании-1975.