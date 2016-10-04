Virtus.pro назначила Романа Дворянкина на должность генерального менеджера

Организация Virtus.pro объявила о назначении Романа Дворянкина на должность генерального менеджера.



«Я рад сообщить о том, что мы завершили процесс реструктуризации: подписали контракты со всеми игроками, изменили подход к тренировкам, обновили менеджмент и выстроили понятную структуру управления. В настоящий момент я бы хотел сконцентрироваться на развитии холдинга в целом и передать управление организацией Virtus.pro в руки профессионалов с опытом в спортивном бизнесе, знающих и умеющих внедрять лучшие практики из мирового спорта. Я бы хотел отдельно поблагодарить всех наших поклонников за поддержку в период моего возвращения к руководству командой», — заявил Антон Черепенников, управляющий партнёр холдинга ESforce.



Роман заступил на новую должность с 1 октября и будет отвечать за составы по CS:GO, Dota 2 и Hearthstone, а также вести операционную деятельность организации.



«Киберспорт — это самая динамично развивающаяся сфера в спортивном мире. Я очень рад, что присоединился к ведущей организации в СНГ и одному из самых знаменитых клубов в компьютерном спорте – Virtus.pro. Уверен, что с такими блестящими составами по нашим ключевым дисциплинам и отличными профессионалами внутри самой организации у нас есть прекрасный потенциал как со спортивной точки зрения, так и в плане реализации наших бизнес-возможностей и повышения капитализации бренда Virtus.pro. В ближайшее время мы объявим о нескольких новых назначениях в нашей команде», — прокомментировал назначение Роман Дворянкин.



С 2012 по 2015 год Роман работал в ведущем международном холдинге спортивного маркетинга CSM, участвовал в разработке и внедрении программ корпоративного гостеприимства на Олимпийских Играх в Сочи, Чемпионате Мира по футболу 2014 в Бразилии, Гран-При Формулы 1. В сезоне 2015/2016 гг. — директор по маркетингу ХК «Спартак» (Москва).



Virtus.pro – первая в России профессиональная киберспортивная организация, основанная в 2003 году. На данный момент Virtus.pro имеет составы по Dota 2, Counter-Strike и Hearthstone.