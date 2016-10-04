На Гран-при Малайзии арестованы болельщики за демонстрацию нижнего белья в цветах флага страны
Девять
австралийских болельщиков были задержаны после окончания Гран-при Малайзии
вечером в воскресенье. Мужчины в возрасте от 25 до 29 лет,
продемонстрировали нижнее белье в цветах национального флага Малайзии.
Как сообщает
Autosport, теперь они обвиняются в умышленном оскорблении и нарушении
правопорядка. Как заявил глава полиции Сепанга Абдул Азиз Али, задержанные
проведут в отделении четыре дня.
В
Малайзии очень строго относятся к любым проявлениям нарушения общественного
правопорядка, и, как правило, туристам в таком случае грозит штраф или даже
депортация.
Напомним, что выиграл Гран-при
Малайзии австралиец Даниэль Риккардо.
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