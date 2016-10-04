На Гран-при Малайзии арестованы болельщики за демонстрацию нижнего белья в цветах флага страны

Девять австралийских болельщиков были задержаны после окончания Гран-при Малайзии вечером в воскресенье. Мужчины в возрасте от 25 до 29 лет, продемонстрировали нижнее белье в цветах национального флага Малайзии.

Как сообщает Autosport, теперь они обвиняются в умышленном оскорблении и нарушении правопорядка. Как заявил глава полиции Сепанга Абдул Азиз Али, задержанные проведут в отделении четыре дня.

В Малайзии очень строго относятся к любым проявлениям нарушения общественного правопорядка, и, как правило, туристам в таком случае грозит штраф или даже депортация.

Напомним, что выиграл Гран-при Малайзии австралиец Даниэль Риккардо.