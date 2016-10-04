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Андрей Червиченко: Постоянно выигрывать у госкорпораций тяжело, Гинер поступит разумно, если продаст ЦСКА

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой Евгений Гинер рассматривает возможность продажи ЦСКА.

«Человек уже пятнадцать лет в футболе и выиграл абсолютно все, кроме Лиги чемпионов. Реалии таковы, что надо соревноваться с крупными госкорпорациями, у которых поток денег, скажем так, неиссякаем. Думаю, вряд ли какой-то частный инвестор может вести с ними конкуренцию. Логичнее, конечно, продать любимое детище, чем начинать проигрывать. На мой взгляд, это абсолютно нормальный ход, да и к тому же за такой огромный промежуток времени можно хорошо устать. 

Понимаете, каждый год тратить по 50-70 млн – ощутимо, а продолжать выигрывать при этом – непросто. Например, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» тратят больше ста. К ним сейчас еще присоединяется «Краснодар», да и еще «Ростов» потрепывает нервы. Очень тяжело жить в таком режиме. Всегда хорошо уходить на мажорной ноте. Выиграно все, стадион построен. Имя свое в историю ЦСКА Женя записал золотыми буквами. Что еще нужно? Думаю, это разумное решение», – сказал Червиченко.


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