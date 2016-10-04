Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыграться

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».