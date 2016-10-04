Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыграться
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».
Как мы убивали «Спартак»: https://t.co/BOrdPNEN1B pic.twitter.com/LX4MTgU63E— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
.@DGlushakov8 договорились, отметим 23-летие вместе!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 октября 2016 г.
Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.
За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».