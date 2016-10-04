Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург2 : 0Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук1:6, 4:6Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыграться

Игорь Сарычев
Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ определила даты матчей 13-17-го туровОфициальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.«Зенит» пошутил над Глушаковым, назвав его самым титулованным футболистом«Зенит» на своей официальной странице в Twitter ответил полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову, который остался недоволен результатом встречи 9-го тура РФПЛ, в которой победителями вышли игроки «Зенита» (4:2).«Спартак» ответил «Зениту», также выложив видео спорных моментов матчаНа официальной странице московского «Спартака» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезонаНа официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона.Илья Казаков: Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроковБывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов.Квинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучшихКвинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучшихПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал в интервью голландскому изданию AD о Москве, перспективах в сборной Голландии и «Спартаке».Константин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностьюКонстантин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностьюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской проблеме «Зенита».Квинси Промес: В Голландии «Спартак» был бы не ниже третьего местаПолузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что в чемпионате Голландии красно-белые не опустились бы ниже третьего места.«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигу«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигуПолузащитник «Тосно» Максим Палиенко рассказал Spb.Sovsport.ru о вызове в молодежную сборную, работе с основой «Зенита» и годе в «Спартаке».Жозе Маурисио: Не могу сказать, что Жулиано заменил ХалкаПолузащитник «Зенита» Дозе Маурисио рассказал, чем новичок команды Жулиано отличается от Халка.Жозе Маурисио: Глушакову стыдно за чемпионат? Имеет право говорить, что думаетПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал, что думает о фразе Дениса Глушакова и о судействе в матче со «Спартаком».Валерий Рейнгольд: «Спартаком» доволен. С такой игрой он разорвет «Ростов»Валерий Рейнгольд: «Спартаком» доволен. С такой игрой он разорвет «Ростов»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра.Илья Кутепов: «Спартак» подсадили на свисток? Было такое ощущениеЗащитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов на сборе национальной команды рассказал об игре против «Зенита» (2:4).Жулиано: РФПЛ более конкурентоспособна, чем чемпионат УкраиныПолузащитник «Зенита» Жулиано, ранее выступавший за «Днепр», рассказал о различиях между украинским и российским футбольными первенствами.Жозе Маурисио: Иногда судьи ошибаются в твою пользуЖозе Маурисио: Иногда судьи ошибаются в твою пользуПолузащитник «Зенита» рассказал о судействе в матче со «Спартаком», о том, чем Жулиано отличается от Халка и о необычном матче с «Маккаби».Алексей Стрепетов: «Зенит» оказался более мастеровитой и классной командой, чем «Спартак»Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что футболисты клуба из Санкт-Петербурга победили «Спартак» в матче чемпионата России по футболу, так как оказались более мастеровитой и классной командой.Валерий Рейнгольд: Иванов сломал игру «Спартака». И это еще мягко сказано!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова.День в истории. Два года назад не стало Федора Черенкова4 октября 2014 года ушел из жизни легендарный футболист «Спартака» Федор Черенков. Ему было 55 лет.Александр Кокорин: «Спартак» выразил недовольство судейством? А что им еще остается говорить?!Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче 9-го тура РФПЛ (4:2).Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первомВо втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Сергей Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости

Cпецпредложение