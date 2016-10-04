Руслан Гринберг: ПФК ЦСКА не является «золотым» активом

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг считает, что для продажи ПФК ЦСКА Евгением Гинером сейчас не лучшее время.



- Кто будет покупателем? И насколько рентабелен этот актив? – задается вопросами Руслан Гринберг. – Мне кажется, ЦСКА не в восходящем тренде сейчас. Кроме того, это довольно рискованный актив, если его пытаться продать за хорошие деньги. Особенно если учитывать, что на клуб нужны большие затраты, но при этом он приносит мало прибыли. Пока, мне кажется, ЦСКА не является «золотым» активом. И сейчас не лучшее время и не лучшая ситуация для его продажи.



Напомним, сегодня появилась информация, что президент ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб.