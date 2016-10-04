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Владимир Камельзон: Шарапова согласилась приехать на Spb Ladies Trophy. Думали, срок дисквалификации сократят до года

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.

- Вот мерзавцы! По-другому я назвать это не могу. Это продолжение гонений на человека и уничтожение личности. Безусловно, очередной выпад против России и наших спортсменок. Они взяли себе в основу не спортивные, а политические взаимоотношения. Они мне напоминают украинского президента, который на черное ставит белое, а на белое – черное. Что им ни говори – все бесполезно. WADA выдали справки сестрам Уильямс, Рафаэлю Надалю, разрешили им принимать какие угодно препараты. А тут дают 15 месяцев… Почему не год? Они посчитали, что чем дольше продержат ее вне соревнований – тем меньше шансов у нее доказать, что она достойна быть первой ракеткой мира, той Марией Шараповой, которую мы знаем.

Если после такого гонения Маша сможет вернуться на корт и восстановить свое честное имя – мы будем в этом самые первые помощники. Мы уже сделали ей предложение, и она согласилась приехать в Петербург. Мы же думали, что сократят дисквалификацию на год, и Шарапова не сыграет на турнире в Австралии, но приедет к нам на Spb Ladies Trophy. Но посмотрите, что делает политика. Очень жаль, что мы не сможем увидеть ее на нашем февральском турнире. Была ли это продуманная акция я не знаю, но некоторые уже говорили о том, что мы можем увидеть противостояние Шараповой и Серены Уильямс на Spb Ladies Trophy-2017. Может, это сыграло свою роль в сроки дисквалификации. Так или иначе, мотивацию решения суда я понять не могу, - сказал Камельзон в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония. Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он начнется 24 апреля.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания.

Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с четвертого места на 95-е.

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