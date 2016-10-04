«Спартак» ответил «Зениту», также выложив видео спорных моментов матча
На официальной странице московского «Спартака» в YouTube появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).
Сергей Иванов против "Спартака" https://t.co/c4N4XGglVI— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 октября 2016 г.
Накануне подобного рода видео выложил и питерский клуб. Посмотреть его вы можете, пройдя по этой ссылке.
Напомним, на встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция