Андрей Чесноков: Надеялся, что Шараповой сократят срок до года

Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.

- Решение CAS – это просто отвратительно! - говорит Андрей Чесноков.

- Что у вас вызвало такое отвращение?

- Ну, хотя бы до года сократили.

- Как Шараповой себя держать такой долгий срок в тонусе?

- Ну, здесь все индивидуально. Например, Клийстерс даже ребенка родила, а потом вернулась и дважды выиграла US Open. Но, откровенно говоря, все-таки многие, и я в том числе, думали, что ей дадут меньше.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония на срок до 1 года 3 месяцев.

Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года.