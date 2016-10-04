Барак Обама: В МОК, как и в ФИФА, решения сфабрикованы
Президент США Барак
Обама считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не всегда честен в
своих решениях. В частности, президент отметил, что летняя Олимпиада-2016 года
должна была пройти в Чикаго.
Напомним, что
летние Игры состоялись в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Обама уверен, что заявка
Чикаго больше заслуживала позитивного решения МОК.
«В Копенгаген
тогда отправилась очень эффективная команда, и Мишель (жена Барака Обамы)
отправилась вместе с ними. Когда мне сказали, что мое присутствие в Копенгагене
может существенно повлиять на шансы нашей заявки, я прилетел туда. Но выяснилось,
что в МОК, как и в ФИФА, решения немного сфабрикованы. По всем объективным
параметрам американская заявка была лучшей», - цитирует Обаму The New York Magazine.
Напомним, что
хозяин Олимпиады-2016 был выбран в Копенгагене в 2009 году.