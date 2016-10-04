Сергей Воробьев: Возможно, в 2018 году Гран-при России будет ночным

Промоутер российского Гран-при «Формулы-1» Сергей Воробьев рассказал о последних новостях этапа. Он не исключил, что гонка будет проводится ночью.

«Скоро поступят в продажу билеты на российскую гонку «Формулы-1» 2017 года. Дата, которая так полюбилась нашим гостям – перед майскими праздниками – сохранится, это 30 апреля.



Ночной Гран-при будет нелишним, это же потрясающая ТВ-картинка, но это не раньше 2018 года. Мы работаем над этим, и уверен, что в рамках текущего контракта на проведение этапа Формулы-1 в России до 2020 года один из Гран-при будет ночным. Возможно уже в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу.

Для этого требуются серьезные инвестиции, мы сейчас работаем с российскими компаниями, которые работают в сфере освещения – ищем такой формат, которые позволит провести ночной Гран-при без серьезных дополнительных затрат», - цитирует Воробьева «Спорт FM».

Гран-при России проводится с 2014 года. Первые две гонки выиграл британец Льюис Хэмилтон, а в нынешнем году победу одержал его партнер по команде «Мерседес» Нико Росберг.