Сергей Воробьев: Возможно, в 2018 году Гран-при России будет ночным
Промоутер
российского Гран-при «Формулы-1» Сергей Воробьев рассказал о последних новостях этапа.
Он не исключил, что гонка будет проводится ночью.
«Скоро поступят в
продажу билеты на российскую гонку «Формулы-1» 2017 года. Дата, которая так
полюбилась нашим гостям – перед майскими праздниками – сохранится, это 30
апреля.
Ночной Гран-при будет нелишним, это же потрясающая ТВ-картинка, но это не раньше 2018 года. Мы работаем над этим, и уверен, что в рамках текущего контракта на проведение этапа Формулы-1 в России до 2020 года один из Гран-при будет ночным. Возможно уже в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу.
Для этого
требуются серьезные инвестиции, мы сейчас работаем с российскими компаниями,
которые работают в сфере освещения – ищем такой формат, которые позволит
провести ночной Гран-при без серьезных дополнительных затрат», - цитирует
Воробьева «Спорт FM».
Гран-при России
проводится с 2014 года. Первые две гонки выиграл британец Льюис Хэмилтон, а в
нынешнем году победу одержал его партнер по команде «Мерседес» Нико Росберг.