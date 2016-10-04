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Natus Vincere ворвалась в тройку лучших команд CS:GO

Дмитрий Галкин
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Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после завершения турнира ESL One New York 2016.

Бразильская пятерка из SK и польский коллектив Virtus.pro сохранили свои позиции. Победитель турнира ESL One New York — Natus Vincere взлетел на семь строчек вверх и расположился на 3 месте.


Team Liquid также совершила большой скачек на семь позиций и заняла 6 место. Больше всего очков потеряла французская команда G2 Esports, которая провалилась на турнире в Нью-Йорке, тем самым расположилась на 8 месте, потеряв пять позиций.

Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.

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