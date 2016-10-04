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Шамиль Тарпищев: Решение по Шараповой можно признать удовлетворительным

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.

Напомним, что таким образом срок наказания Марии истечет 25 апреля будущего года.

- Если следовать букве закона, то дисквалификация на 2 года уже была минимальным возможным сроком для Шараповой, - рассказал Тарпищев «Советскому спорту». – Тот факт, что наказание ей сократили на 9 месяцев – в любом случае, удовлетворительный результат. Конечно, сторона Марии хотела добиться полной отмены дисквалификации, но это было невозможно. Ходили слухи, что удастся сократить ее до года, но даже в этом случае Шарапова не смогла бы выступить на Australian Open, а остальные турниры ее практически не волновали. Главное – она успеет вернуться по ходу грунтового сезона и поедет на «Ролан Гаррос».

- Что, на ваш взгляд, повлияло на решение CAS?
- Думаю, безупречная репутация Шараповой как чистой спортсменки, которая за свою долгу карьеру никогда ранее не нарушала допинговых правил. Плюс тот факт, что Мария и так настрадалась из-за этой ситуации с, в общем-то, безобидным мельдонием. К тому же, нарушение было не сознательным, а из-за ошибки ее менеджмента. Думаю, CAS учел все эти факты и именно поэтому принял такое решение.

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