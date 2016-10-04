«Куньлунь» дома обыграл «Сочи»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».
В составе
победителей отличились Макс Вярн и Олег Яшин. У «Сочи» единственная шайба в
активе Андрея Костицына.
«Куньлунь» набрал
18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи»
на шестом месте на Западе – 27 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы:
Костицын (Петерссон, Фантенберг), 17:53 (0:1). Вярн (Лахти), 49:32 (1:1). Яшин 57:37 (2:1).
Место и дата
04 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
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