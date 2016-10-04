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«Куньлунь» дома обыграл «Сочи»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».

В составе победителей отличились Макс Вярн и Олег Яшин. У «Сочи» единственная шайба в активе Андрея Костицына.

«Куньлунь» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» на шестом месте на Западе – 27 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы:

Костицын (Петерссон, Фантенберг), 17:53 (0:1). Вярн (Лахти), 49:32 (1:1). Яшин 57:37 (2:1).

Место и дата

04 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция

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