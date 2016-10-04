WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации Шараповой

Исполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.

- Теннисная антидопинговая программа (TADP) провела всеобъемлющий и справедливый процесс, и мы поддерживаем конечный результат. Мы рады, что процесс завершен, и с нетерпением ожидаем возвращения Марии на корт в 2017 году, - приводит слова Саймона официальный твиттер WTA.

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Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония. Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он начнется 24 апреля.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания.

Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с четвертого места на 95-е.



