Герман Титов: В матче с «Амуром» игроки «Спартака» нахватали много невынужденных удалений

Главный тренер московского «Спартака» Герман Титов дал комментарий после гостевого поражения своей команды от «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Результат предопределила игра в неравных составах. Два гола соперник забил в большинстве. Третий период с нашей стороны получился несколько авантюрным, пошли отыгрываться, и «Амур» поймал нас на контратаке.



Нахватали много невынужденных удалений. Повели 1:0, но не смогли зацепиться за счет, так как вскоре получили удаление. Затем еще одно. И оба соперник превратил в голы. Отсюда такой печальный для нас результат», – приводит слова Титова официальный сайт красно-белых.