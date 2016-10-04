«Зенит» пошутил над Глушаковым, назвав его самым титулованным футболистом

читайте также

РФПЛ определила даты матчей 13-17-го туров Официальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.

«Спартак» ответил «Зениту», также выложив видео спорных моментов матча На официальной странице московского «Спартака» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).

Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыграться Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».

«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезона На официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона.

Константин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностью Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской проблеме «Зенита».

«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигу Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко рассказал Spb.Sovsport.ru о вызове в молодежную сборную, работе с основой «Зенита» и годе в «Спартаке».

Жозе Маурисио: Не могу сказать, что Жулиано заменил Халка Полузащитник «Зенита» Дозе Маурисио рассказал, чем новичок команды Жулиано отличается от Халка.

Жозе Маурисио: Глушакову стыдно за чемпионат? Имеет право говорить, что думает Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал, что думает о фразе Дениса Глушакова и о судействе в матче со «Спартаком».

Валерий Рейнгольд: «Спартаком» доволен. С такой игрой он разорвет «Ростов» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра.

Илья Кутепов: «Спартак» подсадили на свисток? Было такое ощущение Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов на сборе национальной команды рассказал об игре против «Зенита» (2:4).

Жулиано: РФПЛ более конкурентоспособна, чем чемпионат Украины Полузащитник «Зенита» Жулиано, ранее выступавший за «Днепр», рассказал о различиях между украинским и российским футбольными первенствами.

Жозе Маурисио: Иногда судьи ошибаются в твою пользу Полузащитник «Зенита» рассказал о судействе в матче со «Спартаком», о том, чем Жулиано отличается от Халка и о необычном матче с «Маккаби».

Алексей Стрепетов: «Зенит» оказался более мастеровитой и классной командой, чем «Спартак» Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что футболисты клуба из Санкт-Петербурга победили «Спартак» в матче чемпионата России по футболу, так как оказались более мастеровитой и классной командой.

Валерий Рейнгольд: Иванов сломал игру «Спартака». И это еще мягко сказано! Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова.

Александр Кокорин: «Спартак» выразил недовольство судейством? А что им еще остается говорить?! Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче 9-го тура РФПЛ (4:2).

Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом Во втором тайме матча «Зенит» - «Спартак» Сергей Иванов зафиксировал у москвичей в 2,5 раза больше фолов, чем в первом

«Он был, как под гипнозом». Что про судейство Сергея Иванова говорили в РФС В понедельник в Доме футбола собрались члены судейско-инспекторского комитета.

Сергей Иванов: Критика после матча «Зенит» - «Спартак»? Без комментариев Главный арбитр матча «Зенит» - «Спартак» (4:2) Сергей Иванов не стал комментировать свою работу на игре.

«Зенит» опубликовал видео спорных решений Иванова в матче со «Спартаком» На официальной странице «Зенита» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (4:2).