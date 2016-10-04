«Зенит» пошутил над Глушаковым, назвав его самым титулованным футболистом
«Зенит» на своей официальной странице в Twitter ответил полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову, который остался недоволен результатом встречи 9-го тура РФПЛ, где победителями вышли игроки питерской команды (4:2).
Сделаем перерыв в дискуссии с титулованным футболистом и посмотрим на расписание матчей сборных: https://t.co/RoJLyC234e pic.twitter.com/ypMqGdO88A— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 октября 2016 г.
Ранее Глушаков прокомментировал победный твит «Зенита» следующим образом: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском», успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция