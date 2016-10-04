Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращения
Российская
теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного
суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15
месяцев.
«Я прошла через
один самых сложных дней в своей карьере, когда я узнала о дисквалификации.
Сегодня же один из самых счастливых дней, когда я узнала, что могу вернуться в
теннис в апреле.
Теннис – моя страсть,
мне его не хватало. Я считаю дни до своего возвращения. Чувствую себя так,
будто у меня отняли то, что я очень люблю. Я сделала серьезные выводы из этой
ситуации. Надеюсь, что и ITF сделал так же. CAS заявил,
что «не согласен со многими выводами суда ITF.
За это время я
поняла, что такое настоящие болельщики. Очень благодарна вам за поддержку. Я
скоро вернусь, не могу дождаться этого», - написала Шарапова на своей странице
в Facebook.
Дисквалификация
спортсменки закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором
Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он
начнется 24 апреля.
Напомним,
Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за
употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.
После
решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный
суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца
января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian
Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е.