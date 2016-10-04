Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращения

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.

«Я прошла через один самых сложных дней в своей карьере, когда я узнала о дисквалификации. Сегодня же один из самых счастливых дней, когда я узнала, что могу вернуться в теннис в апреле.

Теннис – моя страсть, мне его не хватало. Я считаю дни до своего возвращения. Чувствую себя так, будто у меня отняли то, что я очень люблю. Я сделала серьезные выводы из этой ситуации. Надеюсь, что и ITF сделал так же. CAS заявил, что «не согласен со многими выводами суда ITF.

За это время я поняла, что такое настоящие болельщики. Очень благодарна вам за поддержку. Я скоро вернусь, не могу дождаться этого», - написала Шарапова на своей странице в Facebook.

Дисквалификация спортсменки закончится 26 апреля 2017 года. Ближайший турнир, в котором Шарапова сможет принять участие, - Stuttgart Open серии WTA Premier - он начнется 24 апреля.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е.