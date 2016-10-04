Наставник сборной России по мини-футболу: Горжусь, что мы впервые играли в финале чемпионата мира

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович оценил выступления своих подопечных на чемпионате мира в Колумбии.



«Команда сработала феноменально во всех отношениях – футболисты отлично играли, тренерский штаб корректировал их действия, врачи прекрасно сработали. Слаженный коллектив долгое время оттачивает свое мастерство. Горжусь, что Россия впервые играла в финале чемпионата мира. Хоть мы и проиграли, но таков спорт. Аргентинцы сыграли организованно в обороне. Нам надо было пропускать меньше. Когда-то будем чемпионами. Мы подбираем игроков, чтобы поддержать баланс.

Жалко, что Густаво заканчивает. Он – лидер и с ним связано очень много хороших моментов. Густаво научил наших вратарей, как надо работать и демонстрировал преданность нашей сборной. Остальные футболисты горят желанием горят желанием добиваться успеха со сборной. У нас есть ряд вратарей – Сергей Слемзин, Иван Поддубный и молодые вратари из студенческой сборной – Илья Беспалый из КПРФ. Они должны показывать свое мастерство», – сказал специалист в интервью телеканалу «360».

В минувшую субботу сборная России в финале ЧМ уступила команде Аргентины (4:5) и впервые в своей истории завоевала серебряные медали.