Нариман Аббасов: Мне нравится стиль Трухана, между ним и Алибековым будет настоящая война

Первый финалист Гран-при Fight Nights Global (70,3 кг) Нариман Аббасов из Азербайджана поделился мнением о предстоящем полуфинале между Магомедсайгидом Алибековым и Матеем Труханом. Напомним, бой состоится 8 октября в Москве, победитель противостояния выйдет в финал Гран-при, где поборется за чемпионский пояс с Нариманом Аббасовым.

«Я готовлюсь к финалу Гран-при с максимальной отдачей, это для меня не просто поединок в первую очередь потому, что он будет проходить у меня на родине. Это большая ответственность, это заставляет меня тренироваться усерднее и выйти на пик своей формы. Я готов ко встрече с любым соперником в финале. Что касается предстоящего полуфинального поединка между Магомедсайгидом Алибековым и Матеем Труханом, то не могу сказать, у кого из них больше шансов на победу. Оба бойца с хорошим рекордом, сильные. Но могу точно сказать, что будет настоящая война между ними за выход в финал, ведь на кону будет стоять возможность побороться за чемпионский пояс. Мне стало интересно, когда узнал, что Трухан вышел на замену Егорову. Я видел его в бою с Ахмедом Алиевым, его стиль мне очень понравился», - отметил Нариман Аббасов.