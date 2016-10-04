Новокузнецкий «Металлург» дома обыграл «Сибирь»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Сибирью» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Металлурга».
В составе
победителей отличились Игнат Земченко, Никита Лямкин и Алексей Васильченко. «Сибирь»
ответила голом Сергея Шумакова и Максима Шалунова.
«Металлург»
набрал 11 очков и остался на последнем месте в Восточной конференции. У «Сибири»
24 очка и шестое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - Сибирь - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Земченко (Бутузов), 32:41 (1:0). Шумаков 41:16 (1:1). Лямкин (Земченко), 42:48 (2:1). Васильченко (Лямкин), 47:46 (3:1). Шалунов (Санников, Полашек), 58:50 (3:2).
Место и дата
04 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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