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Владимир Камельзон: В 2018 году надеемся увидеть Шарапову на Итоговом турнире в Петербурге

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о перспективах Марии Шараповой после истечения срока ее дисквалификации за употребление мельдония.

 Как мы поймем, что Мария Шарапова по-настоящему вернулась? 
– Она не может просто так выйти на корт и взять сразу турнир Большого Шлема, это нереально, ведь теннис ушел вперед. Класс и мастерство у Шараповой есть, девочка она крепкая, но соревновательную практику ничем заменить нельзя. Думаю, половину команды Мария заменит, потому что то, что у нее было – это не команда. Они допустили огрехи с мельдонием, а не Шарапова виновата.

Как тренер могу сказать, что Марии нужно начинать с простых турниров, никто от нее не будет требовать победу на турнире Большого Шлема. Даже Серена Уильямс, которая находится на спортивном ходу, не побеждает на больших турнирах. Маше будет трудно, но любое ее появление на любом турнире в любой стране вызовет большой ажиотаж и поддержку. Тем более, если она приедет в нашу страну. Мы окажем ей все почести. 

 Значит, в 2018 году Мария точно будет на Spb Ladies Trophy? 
– Думаю, что да. Возраст у нее еще не тот, чтобы она сдавалась. Надеюсь, мы увидим ее через год не только на Spb Ladies Trophy, но и на итоговом турнире года в Петербурге, который мы бы хотели провести в 2018 году. 

 Реально ли возвращение Шараповой в сборную России? 
– Если Мария будет в хорошей форме – она будет приглашена в команду. Шарапова всегда приносила нам очки, она же ни разу не проиграла в матче за национальную команду. То, что мы не обыграли чешек, когда Маша обыграла Петру Квитову и Каролину Плишкову – наша оплошность. Неспособность команды поддержать Шарапову. Я буду просто счастлив, если Маша будет готова играть за нашу страну, – сказал Камельзон в интервью Spb.Sovsport.ru.

«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии Шараповой

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд принял решение сократить дисквалификацию Шараповой с двух лет до 15 месяцев. Российская теннисистка сможет выступить на соревнованиях, начиная с 26 апреля 2017 года.

Гендиректор Spb Ladies Trophy Александр Медведев ранее заявлял, что организаторы турнира ведут переговоры с WTA о возможности проведения в Петербурге Итогового чемпионата в конце одного из следующих сезонов.

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