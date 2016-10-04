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Климас стал менеджером Усика

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Известный боксерский менеджер Эгис Климас начал сотрудничество с чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе 29-летним украинцем Александром Усиком.

В сентябре боксер отобрал титул чемпиона у поляка Кшиштофа Гловацки, победив его единогласным решением судей. Всего в профессиональной карьере Усик провел десять победных поединков, девять из которых закончились нокаутом.

Напомним, что боксерами Климаса являются: Сергей Ковалев, Василий Ломаченко, Евгений Градович, Александр Гвоздик, Эгис Каваляускас, Александр Беспутин, Максим Дадашев, Энрико Гогохия, Мадияр Ашкеев.

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