Климас стал менеджером Усика
Известный боксерский менеджер Эгис Климас начал сотрудничество с чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе 29-летним украинцем Александром Усиком.
В сентябре боксер отобрал титул чемпиона у поляка Кшиштофа Гловацки, победив его единогласным решением судей. Всего в профессиональной карьере Усик провел десять победных поединков, девять из которых закончились нокаутом.
Напомним, что боксерами Климаса являются: Сергей Ковалев, Василий Ломаченко, Евгений Градович, Александр Гвоздик, Эгис Каваляускас, Александр Беспутин, Максим Дадашев, Энрико Гогохия, Мадияр Ашкеев.
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