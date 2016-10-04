Климас стал менеджером Усика

читайте также

Тренер Усика: Александр мал для супертяжа? Ничего подобного! Он побьёт всех этих здоровяков! Джеймс Али Башир, тренер чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о целях своего подопечного.

Ковалев будет готовиться к бою с Уордом в Калифорнии Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBО и IBF Сергей Ковалев будет готовиться к бою с Андре Уордом в Соединенных Штатах.

Тренер Джеймс Али Башир: Усик побьет и Лебедева, и Гассиева Тренер нового чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир верит в то, что ему подопечному по силам объединить титулы.

Промоутеры Усика допускают возможность проведения боя в России Руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александра Усика, рассказал о планах украинского спортсмена.

Григорий Дрозд: Усик победил настоящего чемпиона, что делает ему много чести Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал итоги поединка за титул чемпиона мира по версии WBO между Александром Усиком из Украины и представителем Польши Кшиштоф Гловацки.

Тренер Федор Лапин: Лебедеву пришлось бы нелегко с Усиком, украинец был бы фаворитом этого боя Российский тренер польских «крузеров» Кшиштофа Влодарчика и Кшиштофа Гловацки Федор Лапин оценил шансы Александра Усика и Дениса Лебедева в возможном очном поединке.

Кшиштоф Гловацки: У меня не хватало сил, я не успевал за ногами Усика Польский боксер первого тяжелого веса Кшиштоф Гловацки поделился впечатлениями после поединка за титул чемпиона мира по версии WBO c украинцем Александром Усиком. Напомним, что Кшиштоф уступил по очкам единогласным решением судей.

Тренер Усика: Александр победил в одну калитку Тренер украинского боксера первого тяжелого веса Александра Усика Сергей Ватаманюк поделился впечатлениями после боя своего подопечного с поляком Кшиштофом Гловацки. Напомним, что Александр победил по очкам единогласным решением судей.

Александр Усик: Готов выйти на ринг с победителем боя Лебедев – Гассиев Украинский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBO Александр Усик поделился впечатлениями после боя против поляка Кшиштофа Гловацки. Он также отметил, что готов встретиться на ринге с победителем боя между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Усик выбил десятку. У российских тяжеловесов - новый серьезный конкурент 29-летний украинский тяжеловес Александр Усик стал чемпионом мира уже в десятом профессиональном бою, победив в Гданьске Кшиштофа Гловацки.

Усик победил Гловацки судейским решением Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.

Гловацки оказался тяжелее Усика перед боем в Гданьске В Польше состоялась церемония официального взвешивания перед поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе между Кшиштофом Гловацки и Александром Усиком.

Ломаченко поддержит Усика в титульном бою с Гловацки Двукратный олимпийский чемпион украинский боксер Василий Ломаченко поддержит соотечественника Александра Усика в поединке за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO с поляком Кшиштофом Гловацки.

Александр Усик: Гловацки ничем меня не удивит. Такое же соперник, как и все остальные Украинский тяжеловес Александр Усик поделился ожиданиями от титульного боя с поляком Кшиштофом Гловацки за пояс WBO.

Сергей Ковалев: Мне не понравилось поведение Уорда. Я надеру ему задницу Во вторник прошла пресс-конференция, посвященная бою между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотреть Sovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.

Александр Усик: Для меня Левит - олимпийский чемпион. Судейство в его бою с Тищенко было ужасным Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Усик считает, что боец из Казахстана Василий Левит был достоин победы в поединке с россиянином Тищенко на турнире в Рио-де-Жанейро.

Гловацки – Усик. Промо-ролик боя Представляем вашему вниманию промо-ролик боя за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO между украинцем Александром Усиком и действующим обладателем титула поляком Кшиштофом Гловацки, который состоится 17 сентября в Гданське (Польша).

Эгис Климас: Подготовка к бою с Чилембой в России ничего Ковалеву не добавила Эгис Климас, менеджер российского боксера Сергея Ковалева, считает, что подготовка в России перед боем с малавийцем Айзеком Чилембой не позволила чемпиону мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе прибавить в своем мастерстве.