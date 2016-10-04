Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург2 : 0Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук1:6, 4:6Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФПЛ определила даты матчей 13-17-го туров

Максим Шитиков
Источник:  РФПЛКомментарии

Официальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.

13 тур
5 ноября (суббота)
«Томь» - «Спартак» 11:00
«Уфа» - «Рубин» 13:30
«Крылья Советов» - «Урал» 16:00
«Локомотив» - «Анжи» 18:30
6 ноября (воскресенье)
ПФК ЦСКА  - «Амкар» 14:30
«Терек» - «Зенит» 17:00
«Ростов» - «Арсенал» 17:00
«Краснодар» - «Оренбург» 19:30

14 тур
18 ноября (пятница)
«Арсенал» – ПФК ЦСКА 19:00
«Рубин» - «Ростов» 19:30
19 ноября (суббота)
«Томь» - «Терек» 12:00
«Оренбург» - «Локомотив» 14:30
«Анжи» - «Уфа» 17:00
20 ноября (воскресенье)
«Спартак» - «Амкар» 17:00
«Краснодар» - «Урал» 19:00
«Зенит» - «Крылья Советов» 19:30

15 тур
25 ноября (пятница)
«Уфа» - «Оренбург» 17:00
26 ноября (суббота)
«Амкар» - «Арсенал» 11:30
ПФК ЦСКА - «Рубин» 14:00
«Локомотив» - «Урал» 17:00
«Терек» - «Спартак» 18:00
27 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Томь» 14:00
«Ростов» - «Анжи» 16:30
«Краснодар» - «Зенит» 19:00

16 тур
30 ноября (среда)
«Урал» - «Ростов» 17:00
ПФК ЦСКА - «Оренбург» 19:30
«Зенит» - «Уфа» 19:30
«Рубин» - «Арсенал» 19:00
1 декабря (четверг)
«Томь» - «Локомотив» 15:00
«Крылья Советов» - «Спартак» 18:00
«Терек» - «Краснодар» 18:00
«Анжи» - «Амкар» 20:30

17 тур
3 декабря (суббота)
ПФК ЦСКА - «Урал» 14:00
«Ростов» - «Зенит» 19:00
4 декабря (воскресенье)
«Локомотив» - «Терек» 16:00
«Краснодар» - «Крылья Советов» 18:30
5 декабря (понедельник)
«Амкар» - «Оренбург»17:00
«Уфа» - «Томь» 17:00
«Арсенал» - «Анжи» 19:30
«Спартак» - «Рубин» 19:30 

Напомним, после девяти туров в чемпионате лидирует «Спартак», имеющий в активе 19 очков. Столько же очков набрал «Зенит», который уступает красно-белым по количеству побед. Третьим идет ЦСКА, отстающий от лидеров на одно очко. Четвертое место делят «Ростов» и «Амкар», в их активе по 16 очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Галицкий посетил тренировку сборной РоссииПрезидент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий побывал на тренировке сборной России, которая готовится к товарищеской встрече с командой Коста-Рики.Гол Гацкана в ворота ЦСКА - лучший в 9-м туре РФПЛПосетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА15 лет стабильности. Что сделал Гинер за годы работы в ЦСКА«Советский Спорт» рассказывает, каких высот добился столичный клуб при Евгении Гинере.«Зенит» пошутил над Глушаковым, назвав его самым титулованным футболистом«Зенит» на своей официальной странице в Twitter ответил полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову, который остался недоволен результатом встречи 9-го тура РФПЛ, в которой победителями вышли игроки «Зенита» (4:2).«Спартак» ответил «Зениту», также выложив видео спорных моментов матчаНа официальной странице московского «Спартака» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4).Руслан Гринберг: ПФК ЦСКА не является «золотым» активомДоктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг считает, что для продажи ПФК ЦСКА Евгением Гинером сейчас не лучшее время.Глушаков - «Зениту»: Впереди еще 10 лет игр на «Петровском» - успеем отыгратьсяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на пост «Зенита» в твиттере, в котором петербургский клуб выложил видео с обзором матча девятого тура РФПЛ против красно-белых (4:2) с заголовком «Как мы убивали «Спартак».Андрей Червиченко: Постоянно выигрывать у госкорпораций тяжело, Гинер поступит разумно, если продаст ЦСКАБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что Евгений Гинер раздумывает над продажей ЦСКА.Никита Кричевский: Проект Гинера в ЦСКА можно считать завершеннымДоктор экономических наук, профессор Никита Кричевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.«Спартак» попросил отстранить Иванова до конца текущего сезонаНа официальном сайте московского «Спартака» появилось сообщение с просьбой отстранить судью Сергея Иванова от работы до конца сезона.Илья Казаков: Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроковБывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов.Гинер, вас я попрошу остаться!Гинер, вас я попрошу остаться!Информация о том, что президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер хочет продать клуб, меня лично расстроила. Объясню, почему.Роман Бабаев: Мы много думаем об окупаемости стадионаГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной самоокупаемости Арены ЦСКА.Квинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучшихКвинси Промес: В Голландии «Спартак» всегда был бы в тройке лучшихПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал в интервью голландскому изданию AD о Москве, перспективах в сборной Голландии и «Спартаке».Валерий Рейнгольд: Ребров и Лодыгин не соответствует уровню «Спартака» и «Зенита»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что вратарь Артем Ребров не соответствует амбициям красно-белых, как и голкипер Юрий Лодыгин, который не заслуживает места в основном составе «Зенита».Директор: «Томь» ждет утверждения бюджетаСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, как обстоят дела в клубе с финансами.Сергей Аксенов: Вопросы о продаже ЦСКА нужно задавать автору новости и источникуДиректор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал информацию согласно которой, Евгений Гинер планирует продать столичный клуб.«Ростов» возобновит тренировки 8 октября«Ростов» получил выходные после матча 9-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:0).Константин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностьюКонстантин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностьюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской проблеме «Зенита».Возвращение Гурама. И Аленичева? В «Арсенале» сменится руководствоВозвращение Гурама. И Аленичева? В «Арсенале» сменится руководствоИзвестный спортивный функционер Гурам Аджоев возвращается в премьер-лигу.

Терек
Тереккалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение