РФПЛ определила даты матчей 13-17-го туров
Официальный сайт Российской футбольной премьер-лиги опубликовал расписание матчей 13-17-го туров чемпионата России.
13 тур
5 ноября (суббота)
«Томь» - «Спартак» 11:00
«Уфа» - «Рубин» 13:30
«Крылья Советов» - «Урал» 16:00
«Локомотив» - «Анжи» 18:30
6 ноября (воскресенье)
ПФК ЦСКА - «Амкар» 14:30
«Терек» - «Зенит» 17:00
«Ростов» - «Арсенал» 17:00
«Краснодар» - «Оренбург» 19:30
14 тур
18 ноября (пятница)
«Арсенал» – ПФК ЦСКА 19:00
«Рубин» - «Ростов» 19:30
19 ноября (суббота)
«Томь» - «Терек» 12:00
«Оренбург» - «Локомотив» 14:30
«Анжи» - «Уфа» 17:00
20 ноября (воскресенье)
«Спартак» - «Амкар» 17:00
«Краснодар» - «Урал» 19:00
«Зенит» - «Крылья Советов» 19:30
15 тур
25 ноября (пятница)
«Уфа» - «Оренбург» 17:00
26 ноября (суббота)
«Амкар» - «Арсенал» 11:30
ПФК ЦСКА - «Рубин» 14:00
«Локомотив» - «Урал» 17:00
«Терек» - «Спартак» 18:00
27 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Томь» 14:00
«Ростов» - «Анжи» 16:30
«Краснодар» - «Зенит» 19:00
16 тур
30 ноября (среда)
«Урал» - «Ростов» 17:00
ПФК ЦСКА - «Оренбург» 19:30
«Зенит» - «Уфа» 19:30
«Рубин» - «Арсенал» 19:00
1 декабря (четверг)
«Томь» - «Локомотив» 15:00
«Крылья Советов» - «Спартак» 18:00
«Терек» - «Краснодар» 18:00
«Анжи» - «Амкар» 20:30
17 тур
3 декабря (суббота)
ПФК ЦСКА - «Урал» 14:00
«Ростов» - «Зенит» 19:00
4 декабря (воскресенье)
«Локомотив» - «Терек» 16:00
«Краснодар» - «Крылья Советов» 18:30
5 декабря (понедельник)
«Амкар» - «Оренбург»17:00
«Уфа» - «Томь» 17:00
«Арсенал» - «Анжи» 19:30
«Спартак» - «Рубин» 19:30
Напомним, после девяти туров в чемпионате лидирует «Спартак», имеющий в активе 19 очков. Столько же очков набрал «Зенит», который уступает красно-белым по количеству побед. Третьим идет ЦСКА, отстающий от лидеров на одно очко. Четвертое место делят «Ростов» и «Амкар», в их активе по 16 очков.