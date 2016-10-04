Пьер-Эмерик Обамеянг: Отец провел переговоры с «Манчестер Сити», но моя цель – выступать за «Реал»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что минувшим летом контактировал с «Манчестер Сити», а также отметил, что мечтает выступать за мадридский «Реал».



«Мой отец провел переговоры с представителями «Манчестер Сити» минувшим летом, но ничего конкретного. Был интерес со стороны «Реала», но речь шла о будущем, поэтому я не придаю этому особого значения.



Как-то у меня спросили: «У вас есть клуб мечты?» Я ответил: «Реал» – клуб моего сердца. Я обещал своему деду, что сыграю за этот клуб и надеюсь, что когда-нибудь это произойдет». Это моя цель, и время еще есть. Если я нужен «Реалу», они выйдут на связь» – приводит слова футболиста Onze Mondial.

Напомним, игрок выступает за «Боруссию» Д с 2013 года. За это время нападающий сыграл 152 матча (87 голов и 30 голевых передач). Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего Обамеянга в 45 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.



