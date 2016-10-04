Тренер Ирина Громова: Россия может не успеть подать заявку на Паралимпиду-2018
Участие сборной
России в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчане (Южная Корея) находится под
вопросом. Об этом заявила российский тренер Ирина Громова.
Громова объяснила
это тем, что истекает срок подачи заявки на соревнования.
«Сейчас все идет к тому, что мы не успеем сделать определенные
процедуры, к примеру, срок подачи заявок на следующий чемпионат мира по лыжным
гонкам истекает 16 октября. Такая же ситуация во многих других паралимпийских
зимних видах спорта.
Если мы не выступаем в этом сезоне, автоматически не попадаем на следующий, а значит, и на Паралимпиаду в Пхенчхан. Но мы надеемся, что нас все-таки допустят», - цитирует Громову ТАСС.
Напомним, что сборная России была исключена из
числа участников летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Такое решение было принято в связи с данным
доклада Ричарда Макларена, где было указано, что допинг употребляли многие
российские паралимпийцы.