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Тренер Ирина Громова: Россия может не успеть подать заявку на Паралимпиду-2018

Максим Кравченко
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Участие сборной России в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчане (Южная Корея) находится под вопросом. Об этом заявила российский тренер Ирина Громова.

Громова объяснила это тем, что истекает срок подачи заявки на соревнования.

«Сейчас все идет к тому, что мы не успеем сделать определенные процедуры, к примеру, срок подачи заявок на следующий чемпионат мира по лыжным гонкам истекает 16 октября. Такая же ситуация во многих других паралимпийских зимних видах спорта.

Если мы не выступаем в этом сезоне, автоматически не попадаем на следующий, а значит, и на Паралимпиаду в Пхенчхан. Но мы надеемся, что нас все-таки допустят», - цитирует Громову ТАСС.

Напомним, что сборная России была исключена из числа участников летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  Такое решение было принято в связи с данным доклада Ричарда Макларена, где было указано, что допинг употребляли многие российские паралимпийцы.


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