Агент Петреску: Хочет ли Дан уйти из «Кубани»? Сейчас так вопрос не стоит

Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что сейчас вопрос ухода тренера из клуба не стоит.

Перед Петреску, как и перед игроками клуба, имеются многомесячные задержки по зарплате. С этим связан визит Пырнэу в Краснодар, где он должен в четверг провести переговоры с руководством клуба.

- Должен сказать, что не Дан возвращался в «Кубань» – его просили вернуться. И когда шли разговоры об этом, в клубе расписали, что бюджет будет стабильным, что все будет хорошо, - сказал Пырнэу корреспонденту Sovsport.ru.

- Как сейчас настроен Дан? Ему все надоело в «Кубани» и он хочет уехать?

- Так вопрос не стоит. У Дана Петреску на данный момент есть контракт. До того как не будет подписан любой другой документ, он является главным тренером «Кубани».

Напомним, что сейчас «Кубань» занимает 14-е место в ФНЛ, лишь на одно очко опережая «Сибирь», которая находится в зоне вылета.