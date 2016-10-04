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Агент Петреску: Хочет ли Дан уйти из «Кубани»? Сейчас так вопрос не стоит

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что сейчас вопрос ухода тренера из клуба не стоит.

Перед Петреску, как и перед игроками клуба, имеются многомесячные задержки по зарплате. С этим связан визит Пырнэу в Краснодар, где он должен в четверг провести переговоры с руководством клуба.  

- Должен сказать, что не Дан возвращался в «Кубань» – его просили вернуться. И когда шли разговоры об этом, в клубе расписали, что бюджет будет стабильным, что все будет хорошо, - сказал Пырнэу корреспонденту Sovsport.ru.

- Как сейчас настроен Дан? Ему все надоело в «Кубани» и он хочет уехать?

- Так вопрос не стоит. У Дана Петреску на данный момент есть контракт. До того как не будет подписан любой другой документ, он является главным тренером «Кубани».

Напомним, что сейчас «Кубань» занимает 14-е место в ФНЛ, лишь на одно очко опережая «Сибирь», которая находится в зоне вылета. 

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