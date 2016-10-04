Гол Гацкана в ворота ЦСКА - лучший в 9-м туре РФПЛ
Посетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.
Третье место занял гол спартаковца Зе Луиша в ворота «Зенита». Этот мяч набрал 9% голосов. Второе место занял гол Кристиана Нобоа («Ростов») в ворота московского ЦСКА (17,6%).
Лучшим голом тура стал мяч, забитый Александром Гацканом («Ростов») в ворота того же ЦСКА (25,1%).
Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
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