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Фрэнк Уоррен: Фьюри только вредит себе, прожигая свой талант

Максим Кравченко
Источник:  vRINGe.comКомментарии

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал заявления своего соотечественника, боксера тяжелого веса Тайсона Фьюри. Он отметил, что спортсмен поступает необдуманно.

«Мы все в ответе за свои действия, и то, что Фьюри сидит в твиттере и размещает эти глупые фотографии – просто безумие. Этим он только вредит себе, прожигая талант. Но что мы можем сделать? Нельзя же оправдываться и извиняться от его имени.

Такое впечатление, что он сидит на кнопке самоуничтожения, его действия меня просто поражают. Отправиться в логово Кличко, который был чемпионом на протяжении 11 лет, отобрать у него титул, а потом не драться снова… Сумасшествие какое-то.

Конечно, его здоровье должно стоять на первом месте. Но он не может так поступать с собой, своей семьей и всем боксом», - цитирует Уоррена Vringe.com.

Ранее Фьюри в твиттере написал, что уходит из бокса, но потом опроверг собственное сообщение. Тайсон Фьюри выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге.

В последний раз он боксировал 28 ноября 2015 года. Тогда в Дюссельдорфе Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко. В октябре текущего боя должен был состояться их повторный поединок. Он был отложен на неопределенный срок после того как Тайсон пожаловался на депрессию. Позднее стало известно, что в сентябре Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.

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