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Жирков тренируется по индивидуальной программе перед матчем Россия – Коста-Рика

Максим Кравченко
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Сборная России готовится к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Накануне этой игры по индивидуальной программе занимается защитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Жирков в тренажерном зале в связи с небольшим повреждением стопы. Ничего серьезного нет, он скоро вернется в состав», - сообщил представитель пресс-службы сборной России. Его слова приводит ТАСС.

Матч Россия – Коста-Рика состоится 9 октября в Краснодаре. Начало в 16:00 по Москве.

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