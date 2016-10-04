Жирков тренируется по индивидуальной программе перед матчем Россия – Коста-Рика
Сборная России готовится к товарищескому матчу с командой Коста-Рики.
Накануне этой игры по индивидуальной программе занимается защитник «Зенита»
Юрий Жирков.
«Жирков в тренажерном зале в связи с небольшим повреждением стопы.
Ничего серьезного нет, он скоро вернется в состав», - сообщил
представитель пресс-службы сборной России. Его слова приводит ТАСС.
Матч Россия – Коста-Рика состоится 9 октября в Краснодаре. Начало
в 16:00 по Москве.
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