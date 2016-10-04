Пьяца пропустит полтора месяца из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца получил травму в расположении сборной Хорватии. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.

Сообщается, что у футболиста диагностировали трещину в малоберцовой кости. По данным Football Italia, он пропустит около шести недель. Соответственно, Пьяца не примет участие в матчах сборной Хорватии с командами Косово и Финляндии в квалификации ЧМ-2018.

В текущем сезоне 21-летний Марко Пьяца провел семь матчей за «Ювентус».