Пьяца пропустит полтора месяца из-за травмы
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Хорватии
Марко Пьяца получил травму в расположении сборной Хорватии. Об этом сообщает
официальный сайт хорватского футбольного союза.
Сообщается, что у футболиста диагностировали
трещину в малоберцовой кости. По данным Football Italia, он пропустит около шести недель.
Соответственно, Пьяца не примет участие в матчах сборной Хорватии с командами
Косово и Финляндии в квалификации ЧМ-2018.
В текущем сезоне 21-летний Марко Пьяца провел семь матчей за «Ювентус».
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