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Пьяца пропустит полтора месяца из-за травмы

Максим Кравченко
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца получил травму в расположении сборной Хорватии. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.

Сообщается, что у футболиста диагностировали трещину в малоберцовой кости. По данным Football Italia, он пропустит около шести недель. Соответственно, Пьяца не примет участие в матчах сборной Хорватии с командами Косово и Финляндии в квалификации ЧМ-2018.

В текущем сезоне 21-летний Марко Пьяца провел семь матчей за «Ювентус».

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